"Fernando Alonso maakt volgend jaar comeback in Formule 1"

Anderhalf jaar geleden zette Fernando Alonso bij McLaren een punt achter zijn carrière, volgend jaar keert hij terug bij Renault. Daar pakt de BBC mee uit.

Alonso keert daarmee terug naar het team waar hij zijn grootste successen boekte. In 2005 en 2006 kroonde hij zich tot wereldkampioen met de Franse renstal.

De Spanjaard reed ook nog voor McLaren en Ferrari, maar een 3e wereldtitel kwam er (net) niet. Drie keer beëindigde hij het kampioenschap als 2e, een keer als 3e.

Of een nieuwe triomf er volgend jaar komt bij Renault is weinig waarschijnlijk. Het team rijdt tegenwoordig in de buik van het Formule 1-peloton. Alonso neemt er de plaats in van Daniel Ricciardo. De Australiër verhuist volgend jaar naar McLaren.

Morgen zou Renault de komst van Alonso bekendmaken. De jonge Fransman Esteban Ocon wordt zijn ploegmaat.