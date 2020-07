Twee positieve coronagevallen bij WNBA-team van Julie Allemand

De WNBA-teams zakken deze week af naar Florida, waar ze één grote bubbel zullen vormen om het komende seizoen af te werken. Maar voor de afreis naar Florida werden alle speelsters uitvoerig getest. Van de 137 speelsters die getest werden, bleken er 7 besmet met het coronavirus.

Bij 2 van die 7 gevallen gaat het om speelsters van Indiana Fever, het team van Belgian Cat Julie Allemand. Het is voorlopig niet bekend om welke speelsters het gaat. Indiana heeft zijn reis naar Florida voorlopig uitgesteld. De besmette speelsters zullen in zelfisolatie blijven tot ze groen licht krijgen van de dokters.

Julie Allemand trok eind juni naar Indiana, waar ze zich klaarstoomt voor haar eerste seizoen in de WNBA. Ook Emma Meesseman is uiteraard nog steeds actief in de WNBA. De Washington Mystics van Meesseman zijn de titelverdediger.