Tom Dumoulin past voor wereldkampioenschap tegen de klok

Het WK tijdrijden in Zwitserland valt dit jaar ietwat ongelukkig samen met de slotdag van de Ronde van Frankrijk. Tom Dumoulin wil de Tour per se uitrijden. "Zelfs al doe ik dan niet meer mee voor het eindklassement", stelt de Nederlandse topper die in ons land woont.

Dumoulin wil graag scoren in de tijdrit op de voorlaatste dag. "Die chrono-etappe naar Planches des Belles Filles moet me supergoed liggen", vertelt hij bij onze collega's van de NOS.

"De eerste 30 kilometer zijn wat "Frans vlak" en dan nog is het een kilometer of 7 de Planches opknallen. Dat is vergelijkbaar met het parcours van het WK in Bergen waar ik wereldkampioen werd."

In 2017 klopte Dumoulin zijn huidige ploegmaat Primoz Roglic en meervoudig Tourwinnaar Chris Froome in de WK-tijdrit. Een jaar later werd hij nipt 2e voor Victor Campenaerts. De werelduurrecordhouder zal dit jaar wel aan de start staan van het wereldkampioenschap.