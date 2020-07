Stijn Desmet over trainingsgenote Lara van Ruijven: "Moeilijk om mee om te gaan"

Stijn Desmet en zijn zus Hanne zijn samen met het Nederlandse team afgezakt naar Font Romeu in Frankrijk, om er de basis te leggen voor het komende shorttrackseizoen. Het trainingskamp werd wel overschaduwd door het nieuws over Lara van Ruijven, van wie de toestand nog steeds kritiek is.

"Het is een heel rare en erge situatie die we nog nooit meegemaakt hebben", vertelt Desmet aan Sporza. "We blijven wel voorttrainen en als we op het ijs staan, lukt dat ook. Maar het blijft wel moeilijk om mee om te gaan. Haar situatie blijft heel ernstig. Als er nieuws komt, is iedereen altijd down."

"We hebben wel professionele hulp gekregen om hiermee om te gaan. Zo kunnen we wel momenten vinden om onze gedachten te verzetten. We denken wel aan haar en proberen haar te steunen, maar veel kunnen we niet doen. Daar moeten we ons bij neerleggen."