Sport- en Keuringsartsen: "We willen niet wachten tot het volgende slachtoffer"

De hervatting van het wielerjaar 2020 heeft een donkere rand gekregen na het overlijden van de 20-jarige Niels De Vriendt in Wortegem-Petegem. Jonge sporters die het leven laten na een hartfalen, het blijft een zeer gevoelig onderwerp. "We kunnen dit nooit 100 procent vermijden, maar het aantal ligt nog te hoog."

Dokter Tom Teulingkx, voorzitter van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen, benadrukt in De Ochtend dat het nog niet helemaal duidelijk is wat er zich zaterdag heeft afgespeeld met Niels De Vriendt, maar erkent ook dat jonge sporters nog te vaak het leven laten na een hartfalen. "Het blijft gelukkig een vrij zeldzaam fenomeen, maar volgens wetenschappelijke gegevens gaat het over tientallen jonge sporters per jaar die plots een hartstilstand doen, gerelateerd aan sport", legt de dokter uit. Waar ligt dat dan aan? "Verschillende zaken zijn belangrijk. Meestal gaat het om een onderliggend hartlijden, dat genetisch en overerfbaar is. Dat kun je niet altijd traceren." "Het kan ook over een verworven aandoening gaan, zoals littekenweefsel in de hartspier na een infectie of door te trainen. Er zijn veel vragen waar we nog geen antwoord op hebben." "Je kunt zo'n 90 procent van de gevallen traceren door onderzoeken. Maar 10 procent glipt door de mazen van het net en dat blijft de blinde vlek."

Je kunt zo'n 90 procent van de gevallen traceren door onderzoeken. Maar 10 procent glipt door de mazen van het net en dat blijft de blinde vlek. Tom Teulingkx, voorzitter van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen

"Attesten die in de wachtkamer worden ondertekend: niet meer van deze tijd"

Niels De Vriendt zou twee weken geleden nog gescreend zijn. "Alle competitieve renners worden jaarlijks gescreend vanaf de leeftijd van 12 jaar. De wielerbond staat het verst met haar doorgedreven systeem." "De sportartsen van onze vereniging doen dat op een deskundige manier. We laten daar niets aan het toeval over, maar een kleine minderheid ontsnapt er nog aan en daar weten we nog het fijne niet van." Onze collega Kristof Meul vertelde gisteren na een gesprekkenronde dat niet elke arts zo'n test even serieus zou nemen. Tom Teulingkx: "Dat zou zeker niet mogen gebeuren. Wij hebben ook een zeer vast protocol." "Er is wel een onderscheid tussen recreatieve sporters en competitieve renners, de toprenners die getest worden in ziekenhuizen met inspanningstesten. Die betekenen vaak geen meerwaarde bij het brede publiek. Je maakt het verschil niet met dure en doorgedreven testen." Maar gaan sommige artsen minder nauwkeurig te werk? "Attesten die in de wachtkamer ondertekend worden, dat is niet meer van deze tijd. De wielerbond heeft een zeer sluitend systeem. Het is heel moeilijk voor een arts om nog een ondermaats onderzoek aan te bieden en ik denk niet dat het nog veel gebeurt in de wielersport."

Een aangeslagen Tim Merlier gisteren bij de start in Rotselaar.

"Volgende stap zetten met meldpunt en commissie van experten"