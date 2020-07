Lefevere behoudt zijn selectie en verlengt ook contract van jonge Deen

Mikkel Frølich Honoré werd in 2019 prof bij het team van Patrick Lefevere. Hij heeft zijn contract verlengd, waardoor de Deen nu al zeker tot eind 2021 lid blijft van de succesvolle Belgische formatie.

"Na een onvergetelijk debuutjaar bij deze ploeg hoefde ik geen twee keer na te denken om mijn handtekening te plaatsen", zegt Honoré. "Ik voel me geweldig in deze ploeg. Het is de perfecte omgeving om te groeien en om me te ontwikkelen."

"Mikkel is zeer getalenteerd", schetst ploegbaas Lefevere. "Hij kan nog veel verbeteren, maar hij is een onzelfzuchtige teamspeler. Hij geeft alles voor de kopmannen en heeft dat al veel bewezen. Het was logisch om deze samenwerking voort te zetten."

Lefevere schotelde eerder al Yves Lampaert, Iljo Keisse en Dries Devenyns een nieuw contract voor. Als ook Bob Jungels bijtekent, dan rijden in 2021 ook dezelfde 28 renners van dit seizoen voor het team.