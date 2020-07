Jong geleerd is oud gedaan: kinderen tussen 6 en 12 jaar proeven in Lommel van motorcross

De jeugd op de crossmotor krijgen: dat is het doel van het nieuwe project MX for Kids. "Op een laagdrempelige manier laten we de kinderen kennismaken met motorcross", vertelt Stefan Peetermans, projectontwikkelaar van MX for Kids.

België is met 52 wereldtitels nog altijd het meest succesvolle land in de motorcross, maar de laatste jaren produceert ons land geen absolute toppers meer. Daardoor nam de populariteit van de sport stilaan af.

"Nadat Stefan Everts, Marnicq Bervoets en Joël Smets gestopt waren, is er een gat ontstaan. Er was weinig instroom. Om meer jonge rijders warm te maken voor de sport, zijn we gestart met MX for Kids", legt Peetermans uit.

Voor vele kinderen was het de eerste keer dat ze op een crossmotor zaten. Daarom reden de jonge nieuwsgierigen op elektrische motoren die veel minder lawaai maken en niet sneller gingen dan 11 km/u.

Het ging met vallen en opstaan, maar de 32 aanwezige kinderen waren alvast enthousiast. "Ik vind de snelheid het leukste. Als je door de wind gaat, dan geeft dat kriebels", getuigt de 7-jarige Obe.