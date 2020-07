Inbrekers halen woning van Ribéry overhoop tijdens wedstrijd

De inbraak gebeurde wellicht op het moment van de wedstrijd tussen Parma en Fiorentina. Volgens de Italiaanse media gingen de inbrekers aan de haal met een groot aantal waardevolle voorwerpen. "Gelukkig was er niks essentieels bij en waren mijn vrouw en kinderen veilig in München", laat Ribéry weten op Twitter.

De Fransman lijkt ook te dreigen met een vertrek uit Firenze. "Mijn familie gaat boven alles. We zullen de nodige beslissingen nemen voor ons welzijn", besluit hij.

Ook Fiorentina-voorzitter Rocco Commisso heeft al gereageerd op de inbraak. "Ik ben in shock door het nieuws", klinkt het. "We steunen Franck en zijn familie bij deze traumatische gebeurtenis. Thuis zouden we ons veilig moeten voelen. We zullen er alles aan doen om Franck te helpen in deze moeilijke periode."