Club Brugge heeft geen trek meer in raad van bestuur Pro League

Op de algemene vergadering zal dinsdag een nieuwe raad van bestuur gekozen worden. Van de huidige mandaten lopen er 8 af, enkel 1B-vertegenwoordiger Philippe Bormans (Union) en voorzitter Peter Croonen (RC Genk) blijven zeker aan.

Dat betekent dat de 4 vertegenwoordigers van de G5 en de 4 vertegenwoordigers van de K11 vervangen moeten worden. Aan de vooravond van de vergadering heeft Vincent Mannaert per mail aan zijn collega's laten weten dat hij geen kandidaat meer is voor een zitje in de raad van bestuur.

De manager van Club Brugge lijkt na de gang van zaken van de voorbije maanden zijn buik vol te hebben van de Pro League, waar verdeeldheid troef is. Sportwereld weet dat Mannaert het in zijn mail onder meer heeft over een “belangentegenstelling” in plaats van een “belangenvereniging”.

Naast de verkiezing van de raad van de bestuur heeft de Pro League dinsdag ook nog andere katten te geselen. Ook het nieuwe tv-contract van Eleven Sports en de bijhorende modaliteiten moeten besproken worden. Ook het geschil met Waasland-Beveren en een eventuele alternatieve competitieformule zijn belangrijke agendapunten.