Charles Leclerc viert 2e plaats als overwinning: "Mijn beste race ooit"

Als een ding duidelijk is geworden in Oostenrijk, is dat Ferrari dit seizoen de paardenkracht mist om mee te dingen voor de zege. Toch haalde Charles Leclerc gisteren het podium nog.

"De 2e plaats is een zege waard", sprak de jonge Formule 1-rijder uit Monaco. "Het moet mijn beste race ooit zijn.

"Ik had het zo moeilijk. Met al die safetycars was het zo moeilijk om de anderen voor te blijven, vooral op de rechte stukken", verduidelijkte Leclerc die als 7e aan de race begonnen was.

"De weg is nog lang, maar niks is onmogelijk", blijft hij positief. "Laat ons gemotiveerd blijven."

Zaterdag na de kwalificaties zat Leclerc in zak en as. In een ronde moest hij bijna een seconde prijsgeven op de Mercedes-auto's.