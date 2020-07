Bart Swings: "Misschien doe ik ooit een werelduurrecordpoging"

De volgende recordhouder zal waarschijnlijk de grens van 40 km doorbreken. Fiers, bondscoach in Nederland, acht daartoe zeker ook zijn pupil Crispijn Ariëns in staat. In Colombia zijn volgens Fiers ook inlineskaters die dat aankunnen. En Swings dus ook.

"Misschien doe ik ooit een poging", liet Swings weten in een aanmoedigingsvideo voor Rijhnen. Hij wees erop dat Rijhnen zeker over de noodzakelijke fysieke kwaliteiten beschikt, maar dat het record vooral een "mental game" was.

Als Swings zich al aan zo'n avontuur waagt, zal dat zeker niet voor de Olympische Winterspelen van Peking zijn. Sinds jaren staat het skeeleren bij hem in dienst van het schaatsen. Een avontuur als een werelduurrecordpoging met de vereiste zorgvuldige voorbereiding komt pas in of na 2022 aan de orde.

Dat Swings wedstrijden over een marathon (42,195 km) binnen een uur heeft afgelegd, zegt niet zo veel. Zijn beste officiële tijd in Berlijn, waar het parcours precies is gemeten, is 56 minuten en 49 seconden. Het gaat om het mentale gevecht van een solorijder tegen de klok, vooral in het laatste kwartier.

"Nooit heb ik zo veel pijn gehad als in de laatste 15 minuten in die race in Groningen", herinnert Fiers zich zijn geslaagde poging van 15 jaar geleden. De prestatie van Rijhnen is trouwens de 1e die officieel in de recordboeken van World Skate zal verschijnen.

Toch heeft het werelduurrecord voor skeeleraars, vroeger rolschaatsers, een historie die teruggaat tot 1910 toen de Brit Hal Berte, ook een verdienstelijk wielrenner, 26.430 meter aflegde. Op die officieuze lijst staan een paar Fransen, nogal wat Nederlanders en een Spanjaard.