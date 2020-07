Barça-preses ziet Messi blijven en hekelt VAR: "Zelfde team wordt bevoordeeld"

Lionel Messi die zijn contractonderhandelingen bij FC Barcelona heeft stopgezet en na juni 2021 misschien wel andere oorden opzoekt? Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu stuurde het gerucht gisteren naar het rijk der fabelen.

"Messi heeft gezegd dat hij zijn voetballeven hier zal afsluiten", zei Bartomeu bij de Spaanse betaalzender Movistar kort na de 1-4-overwinning van FC Barcelona bij Villarreal.

"Ik ga de details verder niet prijsgeven omdat we nu focussen op de competitie en we met veel spelers in onderhandeling zijn. Maar Messi heeft verklaard hier te willen blijven, we kunnen dus nog langer van hem genieten."

Van de VAR geniet Bartomeu iets minder. Real Madrid klopte zondag Athletic met 0-1 na een penalty van Sergio Ramos. De videoref legde de bal op de stip, terwijl de VAR in Villarreal-Barcelona dan weer een Catalaans doelpunt annuleerde.

Bartomeu: "De VAR doet niet wat we ervan verwacht hadden. Sinds de onderbreking door corona zijn er veel wedstrijden geweest die niet fair zijn verlopen. Telkens dezelfde ploeg werd bevoordeeld."

Een geprikkelde Zinédine Zidane had gisteren al op het gespreksonderwerp gereageerd, nog voor Bartomeu zijn uitspraken had gedaan.