Australische wielrenster stuwt Valtteri Bottas naar succes

Valtteri Bottas heeft de eerste Grote Prijs Formule 1 van 2020 gewonnen. De Fin van Mercedes was de beste na een spektakelrace in Oostenrijk. Maar hij deed het niet alleen in Spielberg, zijn vriendin Tiffany Cromwell bracht hem geluk. De Australische koerst. Ze won in 2013 de Omloop Het Nieuwsblad.