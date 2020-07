Zidane: "Die suggesties dat we winnen dankzij de ref zijn onzin"

Vandaag won Real met 0-1 in Bilbao. Sergio Ramos scoorde vanaf 11 meter. De strafschop was toegekend op advies van de videoscheidsrechter.

Volgens Zinédine Zidane heeft het niets met geluk te maken dat Real sinds de hervatting van het seizoen 7 duels op rij won en nu de grote favoriet voor de titel is.

"We spelen gewoon ontzettend goed. Dat we winnen is volledig onze verdienste. Mede ook omdat de spelers er keihard voor werken", zei Zidane op de persconferentie na de wedstrijd.

"Ik heb normaal niet veel zin om over dit soort dingen in discussie te gaan, maar ik vind het onzin dat er gesuggereerd wordt dat we altijd winnen dankzij de scheidsrechter."

"Onze kracht ligt momenteel achterin", weet Zidane. "We geven vrijwel geen doelpunten weg en dat geeft heel veel vertrouwen. Als we de bal kwijt zijn, verdedigt iedereen mee en daarom zijn we heel moeilijk te verslaan."

"Voorin missen we momenteel misschien een klein beetje creativiteit. Daar valt voor ons nog winst te boeken." Dat Eden Hazard vandaag opnieuw ontbrak in het elftal van Real zal daar niet vreemd aan zijn.