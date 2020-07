Zenit Sint-Petersburg verlengt titel in Rusland

Nummer 2 Lokomotiv Moskou bleef zaterdag steken op een 0-0 tegen Sotsji en heeft nu een achterstand van 13 punten. Met nog 4 speeldagen op de teller is die niet meer te overbruggen.

Na 2007, 2010, 2012, 2015 en 2019 is het de 6e landstitel voor Zenit. De voormalige club van Axel Witsel en Nicolas Lombaerts heeft ook 3 bekers (1999, 2010, 2016) en de UEFA-cup (2008) in de prijzenkast staan.

In Rusland voetballen ze weer sinds vorige maand. In de stadions is een beperkt aantal toeschouwers toegelaten.