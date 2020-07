Peloton houdt minuut stilte voor GP Vermarc Sport: "Iedereen denkt eraan"

Veel gemengde gevoelens voor de start van de eerste Vlaamse profkoers in het postcoronatijdperk. De gedachten van de renners gingen immers ook uit naar de zaterdag overleden Niels De Vriendt. De wedstrijd in Rotselaar werd dan ook voorafgegaan door een minuut stilte.

"Het eerste koersweekend en dan gebeurt er zoiets tragisch", sprak Victor Campenaerts voor de start. "Alle gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Niels De Vriendt."

"Na de minuut stilte zullen we toch moeten proberen om het beste te maken van de koers. Er is weinig keuze. Als je mentaal niet klaar bent, kun je beter niet starten. Want als het koers is, is het koers."

Ook Iljo Keisse zat met zijn gedachten bij Niels De Vriendt. "Een jonge renner verliezen, is heel pijnlijk. Iedereen die hier is, denkt daar toch aan. Ik sta dan ook met gemengde gevoelens aan de start, ook al omdat het coronavirus nog niet weg is en hier en daar weer opflakkert. Dat jaagt met toch wel wat angst aan."