Over drama met jonge renner: "Keuringsartsen willen iets doen aan 35 à 40 doden per jaar"

"Maar ik heb gisteravond nog wat rondgebeld en de wetgeving is sinds vorig jaar aangepast. De ouders kunnen wel degelijk nog een autopsie vragen. En die kosten worden verhaald op de overheid. Als ze écht willen weten, wat er gebeurd is, kan dat."

"De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben er alles aan gedaan om zijn leven te redden. Ze hebben heel lang gewerkt, maar het is jammer genoeg niet gelukt. Het is een drama."

"Het enige wat we weten, is dat het heel snel in koers is gebeurd, dat er geen andere renners bij betrokken waren, dat hij beginnen te zwalpen is en in de kant gesukkeld."

De koers was nog maar net aan de eerste ronde toe, toen het noodlot toesloeg . Meul: "Waaraan De Vriendt juist overleden is, is nog altijd 1 groot vraagteken. Maar dat is altijd zo bij dergelijke triestige gebeurtenissen."

"Los van dit geval, testen worden niet overal even strikt afgenomen"

"Anderen doen dat uiteraard wél goed. En dat wil ik benadrukken. In België zijn die onderzoeken al verplicht. Er wordt veel aan gedaan. Maar er zijn nog wel mazen in het net."

"Ik heb ook beloften en elites zonder contract aan de lijn gehad. Die moeten ook zulke testen ondergaan, maar ze vertelden me dat het heel hard afhing van dokter tot dokter. Sommige dokters doen dat gewoon in rust, geven een papier met een handtekening en je kunt gaan koersen."

"Ik heb enkele profs gehoord. Bij hen is dat een inspanningstest en ook eentje in rust in een universitair ziekenhuis met alles erop en eraan. Die worden bij wijze van spreken binnenstebuiten gekeerd."

Jonge renners worden tegenwoordig getest. Hoe kan dit dan toch gebeuren? "Dat is de vraag van 1 miljoen. Ik heb mijn licht wat opgestoken. En los van dit individuele geval, hoor ik wel dat die testen niet overal even strikt worden afgenomen."

De Vriendt had geen hartproblemen in het verleden. Meul: "Hij koerste een jaar of 2, 3. Vorig jaar zou hij wat minder gekoerst hebben, maar dit jaar leek alles goed te gaan. Hij had goed getraind en maakte 2 stages door."

"Nog 35 à 40 doden per jaar, keuringsartsen willen daar iets aan doen"

"Nu valt dat op, omdat het weer in de koers is met alle camera's erbij. Maar er zijn nog veel meer van die gevallen. Het moet en het kan beter. En de keuringsartsen willen daar echt nog verder in gaan. Die willen een soort commissie in het leven roepen met experts, waar ze de hartslaggegevens van die renners willen uitlezen. Ze willen getuigen spreken over wat er is gebeurd. Ook van mensen die die sporter de avond ervoor hebben gezien."

Meul sprak ook met Tom Tuelingkx, voorzitter van de SKA: "Die zei me dat die mazen toch nog fijner moeten. Want het gebeurt toch nog vaak. Hij sprak van 35 à 40 overlijdens van jonge sporters per jaar. Dat is bijna 1 per week."

"Dit raakt de renners heel diep, velen zitten ook met die vrees"

Wat een feest had moeten worden gisteren, is zo een domper geworden. "Het is heel zuur. We stonden gisteren aan de start. Er waren heel wat blije gezichten, ook zenuwachtigheid, want iedereen had zo lang stilgelegen. Het was ook al anders dan anders omdat het coronaproof moest zijn."

"En dan was het na 1 keer door het centrum voorbij. Je zag meteen wel dat het serieus was. Sep Vanmarcke stond bij ons en zegde dat hij zich plots geen renner meer voelde, maar medemens. De goesting was ineens weg."

"Al is het vandaag gewoon opnieuw koers in Rotselaar. Dat is het leven zeker. Die minuut stilte in Rotselaar zal oprecht zijn. Mijn rondvraag gisteren leerde me dat de renners zelf een grote angst hebben dat dit hen overkomt. Dat is niet iets waar zij zomaar aan voorbijgaan. Dit raakt iedereen echt heel diep. Maar ze gaan straks gewoon weer vlammen."

"Voor mij maakt het echt niet uit wie er wint, zolang ze maar heelhuids aan de finish raken", besluit Meul.