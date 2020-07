LIVESTREAM: Duik mee in het Tourarchief in Sporza Retro

Kijk hier naar Sporza Retro: Tour de France

Vanuit de Sporza-studio herbeleeft Ruben Van Gucht met zijn gasten spectaculaire ritten uit de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk. In elk programma kijken ze naar 2 ritten, waarbij een met een studiogast in de hoofdrol. De gasten kiezen zelf welke rit ze willen terugzien.

In de eerste uitzending over de Tour ontvangt Ruben Van Gucht José De Cauwer en Jan Bakelants. De Cauwer kiest voor het misschien wel meest beklijvende moment uit tourgeschiedenis: het tijdritduel tussen Greg LeMond en Laurent Fignon uit 1989. De Cauwer was destijds ploegleider van LeMond.

Jan Bakelants gaat voor het duel tussen Marco Pantani en Lance Armstrong op de flanken van de mythische Mont Ventoux uit de Tour van 2000.