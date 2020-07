Leinders over F1: "Mercedes heeft heel hard gewerkt, weinig nieuwe onderdelen bij Ferrari"

"Red Bull zal in de toekomst wellicht ook met zo'n systeem komen, want ze wilden eigenlijk een beetje meer inkijk krijgen in hoe dat systeem werkt."

"Het is een systeem dat de uitlijning van de voorwielen verandert tijdens het rijden. Op het rechte stuk kan je bijvoorbeeld de wielen mooi parallel recht zetten, waardoor je minder weerstand hebt van de banden. Zo ga je sneller. Dat kan je dan weer aanpassen bij het insturen, want dan wil je dat de wielen een beetje naar buiten toe wijzen."

Mercedes pakt uit met een nieuw besturingssysteem (DAS), waartegen Red Bull vergeefs een klacht had ingediend . Leinders: "Het is zeker een ingenieus systeem, dat zeker enkele tienden per ronde voordeel geeft. En op sommige circuits kan dat misschien nog wel iets meer zijn. Want Oostenrijk heeft een redelijk kort circuit, hier wordt zowat het snelste rondje van het seizoen gereden, juist boven 1 minuut."

"Oké, de race moet nog gereden worden, maar het is wel duidelijk dat qua snelheid de Mercedes beter is dan alle andere auto's." Bottas vertrekt straks op de pole voor wereldkampioen en collega Hamilton.

"Verstappen is enige die vuur aan schenen kan leggen van Mercedes"

De eerste 2 Grote Prijzen zijn in Oostenrijk, het terrein waar Max Verstappen in 2018 en 2019 won, al is dat nu zonder oranje legioen. Is de Nederlander van Red Bull de enige die Hamilton en de Mercedessen aankan? Leinders bevestigt: "Dat is effectief zo. Hij is de enige die een beetje het vuur kan leggen aan de schenen van de Mercedessen."

"Verstappen staat juist achter hen op de grid, maar je kan toch zien dat hij niet snel genoeg is. Hij is er wel in geslaagd om zich in het 2e deel van de kwalificaties te kwalificeren met een hardere band. De rest deed dat met een zachte band. Dan heeft hij misschien iets meer voordeel qua strategie. Als hij in het begin kan mee volgen, kan hij op het einde van de race de zachte band monteren en kan hij misschien profiteren van een bepaalde situatie, zoals een safetycar."

"Maar ik denk wel dat een Mercedes zal winnen vandaag. Hamilton kan dit seizoen het record van 7 titels van Michael Schumacher evenaren, maar Bottas zal er alles aan doen om Hamilton te proberen verslaan. Hij mag dat ook binnen het team. Bottas heeft vorig jaar ook al laten zien dat hij het even goed of zelfs iets beter doet in bepaalde wedstrijden. Over het hele seizoen gezien was Hamilton evenwel altijd toch iets beter. Maar ik denk dat Bottas vandaag zeker een kans heeft."