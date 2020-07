Jago Geerts klopt WK-leider in Tsjechische cross

Over een maand gaat in Letland het WK motorcross opnieuw van start. Dit weekend warmden de crossers zich alvast op in Kaplice.

Het werd een triomf voor Jago Geerts. Onze jonge landgenoot stuurde zijn Yamaha naar dubbele winst. Tom Vialle, die na 2 manches Geerts vooraf gaat in de WK-stand, eindigde telkens als 2e.