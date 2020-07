Emma Meesseman vanuit de VS: "Niet het Washington dat ik ken"

Eind juni kon Emma Meesseman eindelijk afreizen naar Washington voor het nieuwe WNBA-seizoen. Hoe heeft ze die eerste week in de VS beleefd? "Goed, maar het is wennen", zegt ze. "Het is niet het Washington dat ik ken. Het is veel kalmer en stiller, al geniet ik daar ook wel een beetje van."

"Ik zit eigenlijk in quarantaine nu, maar ik mag wel naar buiten om boodschappen te doen. Ook trainen kan. Niet met de groep, wel individueel en nog zonder coach. Voor we naar Florida gaan, worden we om de twee dagen getest. Tot nu toe was dat altijd negatief."

In Florida zal het WNBA-seizoen afgewerkt worden. Alle teams zitten er samen in één grote bubbel. "We vertrekken op 6 juli. Ik ben er niet bang voor. Als we ons tijdens het reizen goed aan de regels houden, zal het wel in orde komen."