Vlaanderen zet licht op groen voor splinternieuwe wielerbaan in Zolder

Momenteel heeft Vlaanderen in Gent slechts één overdekte wielerbaan die voldoet aan de UCI-normen voor EK's en WK's. De plannen voor de bouw van een nieuwe velodroom in Zolder bestaan al langer, maar nu de financiering rond is, werd een belangrijke stap gezet.

Aan de bouw van de wielerpiste hangt een prijskaartje van ruim 21 miljoen euro. Vlaanderen neemt daarvan 6 miljoen voor zijn rekenening en zal ook jaarlijks 1,3 miljoen euro op tafel leggen voor de exploitatie. Het complex moet klaar zijn in 2023 en wordt vanaf dan een belangrijk trainingscentrum voor het baanwielrennen. Bovendien kan de velodroom internationale kampioenschappen zoals EK's en WK's ontvangen.

Naast de wielerbaan is er op de site ook plaats voor een middenplein met 4 sportunits, een topgymnastiekhal en een tribune die plaats biedt aan 2.000 toeschouwers.