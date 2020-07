Sep Vanmarcke na overlijden jonge renner: "Koers is nu bijzaak"

Sep Vanmarcke was een van de blikvangers aan de start van de oefenkoers in Wortegem-Petegem. De wedstrijd heeft niet lang geduurd. De 20-jarige renner Niels De Vriendt had een hartstilstand gekregen en overleed later.

"In de eerste ronde zijn er in een van de bochten enkele renners ten val gekomen", vertelt Sep Vanmarcke. "Is de hartstilstand veroorzaakt door de val of omgekeerd, dat weet ik niet."

"De koers is nu bijzaak. Ik vond het een heel mooie actie van Cycling Vlaanderen en de lokale gemeentes. Het moest een dag vol koers en plezier worden. Na een kwartier is dat bruut gestopt."

"Dit relativeert de koers weer meteen. Iedereen kent nu weer zijn plek op de aarde. We zijn nu even weer geen renner, maar gewoon medemens. Dit is heel jammer", besluit Vanmarcke.