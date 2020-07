Real Madrid trekt zonder Eden Hazard naar Bilbao: "Nemen geen risico's"

Eden Hazard liet eerder deze week ook al de wedstrijd tegen Getafe aan zich voorbijgaan. De flankaanvaller ondervindt immers opnieuw hinder aan zijn enkel waaraan hij enkele maanden geleden geopereerd werd.

Vrijdag trainde Hazard evenwel nog mee met de groep, maar zaterdag ontbrak hij opnieuw op de groepstraining. "We willen geen risico's nemen en we bekijken zijn situatie dag per dag", zegt Real Madrid-coach Zinédine Zidane.

"Eden had de afgelopen dagen hinder. Ik hoop dat het niet al te erg is en dat we hem terug bij ons hebben voor het einde van het seizoen."

Mede door de blessures heeft Hazard in Madrid nog niet kunnen brengen wat van hem verwacht werd. "Natuurlijk is Eden niet tevreden", weet Zidane. "Hij is bezig aan zijn eerste jaar hier in Madrid en hij wil zich tonen en de ploeg helpen. Een speler die zich niet kan tonen op het veld: voor mij persoonlijk is dat het ergste dat er bestaat."

"Alles wat hij wil, is speelklaar zijn. Als hij niet 100 procent is, vormt dat een probleem voor de ploeg. Wij willen op de eerste plaats dat hij opnieuw helemaal fit geraakt en we dit alles achter ons kunnen laten."