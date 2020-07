Opmerkelijk: Bayern München pakt ook de titel in de 3e klasse

In Duitsland mogen belofteteams aantreden in de lagere klassen. Die van Bayern München speelden het voorbije seizoen in de 3e Bundesliga.

Met succes, want vanmiddag verzekerden de jonkies zich van de titel. Ze verloren met 0-1 van Kaiserslautern, maar dat maakte niet uit omdat de achtervolgers Braunschweig en Würzburg ook punten lieten liggen.

Voor het eerst sinds de oprichting van de 3e Bundesliga in 2008 wint een belofteteam het kampioenschap. Promoveren met een 2e team naar de 2e klasse mag niet, dat staat zo in de reglementen. Daarom stijgt Würzburg in de plaats van Bayern II. Ook Braunschweig mag eentje hogerop in München.

Het zal de pret niet bederven in München. Enkele weken terug verlengde het eerste team van Bayern opnieuw zijn titel in de hoogste afdeling. Vanavond kan het in de bekerfinale de dubbel pakken. Tegenstander in Berlijn is Leverkusen.