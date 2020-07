Nairo Quintana na aanrijding: "Moet 2 weken rusten met gezwollen knie"

De 30-jarige Quintana, die voor Arkéa-Samsic rijdt, werd omvergereden door een auto die hem wou inhalen in de Bocaya-regio. Zijn linkerarm was geschramd, zijn rechterknie en linkerbeen deden pijn. Maar de onderzoeken in het ziekenhuis waren geruststellend. Hij had geen breuken. "Ik moet nu wel 2 weken rust nemen om het te laten genezen."

Quintana blijft gefocust op zijn doel: de Tour de France op 29 augustus. De winnaar van de Giro 2014 en de Vuelta 2016 had dit weekend moeten meedoen in de virtuele Tour. Zijn rentree is gepland op 7 augustus in de Ronde van de Ain.