Geen Mats Rits bij Club Brugge zaterdag voor de oefenmatch tegen OH Leuven. De middenvelder had andere plannen gemaakt. Hij is in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Lynn Van Breedam. "Weinig geluk met het weer, maar heel veel geluk in de liefde!", schreef zij bij een trouwfoto op Instagram.