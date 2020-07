Charles Leclerc over trage Ferrari: "We komen niet eens in de buurt"

Vorig jaar stond Charles Leclerc nog op poleposition in Oostenrijk, dit jaar moet hij vanaf plaats 7 aan de Grote Prijs beginnen. In de kwalificaties ging Mercedes bijna een seconde sneller dan Ferrari.

"Het mag ons niet ontmoedigen, maar dit is niet het resultaat waar we op gehoopt hadden", geeft Leclerc toe. "We kwamen niet eens in de buurt."

Ploegmaat Sebastian Vettel overleefde zelfs de 2e kwalificatiesessie niet en staat op plaats 11. "Helaas is het nu zo", gaat Leclerc voort. "We moeten positief blijven, al is dat niet eenvoudig."

Zondag om 15.10u begint Ferrari aan een stevige inhaalrace in de eerste GP van het seizoen.