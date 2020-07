VS kreunt door coronavirus, zal NBA-bubbel barsten? "Lijkt me niet te verantwoorden"

Het ambiteuze plan voor de hervatting van de NBA ligt al een tijd klaar: 22 ploegen gaan wekenlang in een bubbel spelen en wonen in Florida. Maar hoe dichter we bij de start komen, hoe meer onheilspellende berichten er opduiken. "Als je het nu aan de NBA-bazen vraagt, dan gaat de competitie 100% zeker door", vertelt Dennis Xhaët. "Daar is het business as usual en wordt er zelfs al gedacht aan een tweede bubbel in Chicago voor de resterende ploegen."

"Maar heel wat analisten, journalisten en ex-spelers zijn best wel bezorgd. Ze vinden het geen goed idee, vooral omdat het toernooi in Florida gespeeld wordt en dat is een van de meest problematische plaatsen ter wereld wat het coronavirus betreft. Die mensen hoor ik toch zeggen dat de kansen maar fiftyfifty zijn dat het uiteindelijk zal kunnen plaatsvinden."

"Van hieruit kan ik het niet goed inschatten. De start komt wel heel dichtbij. Ik denk dat de kans heel groot is dat ze opnieuw beginnen en ik kijk er wel naar uit om opnieuw NBA te kunnen zien, maar als je logisch nadenkt en je telt alles op lijkt het mij niet te verantwoorden."