Voormalige wereldrecordhouder marathon krijgt dopingschorsing van 4 jaar

Wilson Kipsang is een grote vis in de marathonwereld. In 2012 won de Keniaan brons op de Olympische Spelen. Een jaar later snelde hij naar een nieuw wereldrecord: 2u03'23". Dat was de 1e van 4 keer dat hij onder 2u04' zou lopen.



Kipsang is ook de enige actieve sporter die huidig wereldrecordhouder Eliud Kipchoge wist te verslaan.

Maar de 38-jarige Keniaan ging niet altijd koosjer te werk. Hij vulde zijn whereabouts verkeerd in en leverde valse bewijzen en getuigenverklaringen aan. Voor die feiten wordt Kipchang nu 4 jaar geschorst.