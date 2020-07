Voormalige rechterhand van Carlo Ancelotti wordt nieuwe coach van Cercle

Enkele weken geleden liet Cercle Brugge al weten dat het een opvolger had gevonden voor Bernd Storck. Maar op de naam was het nog even wachten.



De Engelsman Paul Clement is uiteindelijk de uitverkorene. Clement heeft een mooie reeks teams op zijn cv staan als assistent: PSG, Real Madrid, Bayern München... Hij was bij die topteams telkens de rechterhand van Carlo Ancelotti.



In eigen land probeerde Clement het als hoofdtrainer bij Derby County, Swansea en Reading. Maar dat waren geen grote successen.



Sinds 2018 zat de 48-jarige Engelsman zonder ploeg. Nu krijgt Clement dus een kans om zich te bewijzen in de Belgische competitie.