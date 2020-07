Vertrekt Messi? "Hij wil laten voelen dat het op deze manier niet meer kan"

Vertrekt Lionel Messi bij Barcelona? Het is een gerucht dat deze week opnieuw de kop opstak. De Argentijn zou de onderhandelingen over een contractverlenging stopgezet hebben. Hoeveel geloof moeten we hier aan hechten? Peter Morren, socio van Barcelona, nuanceert. "De gesprekken zijn gepauzeerd. Messi wil een duidelijk project om weer successen te behalen."

Het Spaanse radiostation Cadena Ser pakte donderdag uit met opvallend nieuws: Lionel Messi zet de onderhandelingen over een contractverlenging stop. "Je moet zo'n nieuws altijd kaderen", weet Peter Morren. Morren is de woordvoerder van Genk, maar ook een volger en socio van Barcelona. "Cadena Ser is een bron uit Madrid. Ze doen dit elk jaar rond deze tijd. Het is natuurlijk een goeie titel: Messi dreigt met vertrek. Een bepaald deel van de Spaanse media spint graag garen op de miserie bij Barcelona." "Maar de journalist die dit bericht gelanceerd heeft, is doorgaans wel goed ingelicht. Hij heeft van een welingelichte bron gehoord dat Messi tegen zijn vrienden in de kleedkamer heeft gezegd dat hij het beu is om altijd als de schuldige te worden gezien. Valverde die weg is? Dat heeft Messi beslist. Een transfer die al dan niet doorgaat? De keuze van Messi. Neymar? De keuze van Messi. Je mag van Messi niet het probleem maken, als hij al jarenlang zo vaak de oplossing is." "Maar die journalist gelooft trouwens niet dat Messi vertrekt. Messi heeft de onderhandelingen niet opgeblazen, maar hij heeft op de pauzeknop gedrukt. Hij heeft er even geen zin in. Dat vind ik wel aanneembaar." "Trouwens, Messi ligt nog vast tot medio 2021. In zijn contract staat dat hij tot 10 juni mag zeggen of hij ermee stopt of niet. Dat heeft hij niet gedaan. Nu waren ze bezig om hem vast te leggen voor nog 1 jaar na 2021, met een optie voor nog een jaar. Tot 2023 dus."

Je mag van Messi niet het probleem maken, als hij al jarenlang zo vaak de oplossing is

“Messi wil laten voelen dat het op deze manier niet meer kan”

De gesprekken zijn dus wel bevroren. Wat speelt er dan bij Messi? "Over een jaar zijn er voorzittersverkiezingen bij Barcelona. Het huidige bestuur zou maar wat graag uitpakken met een contractverlenging van Messi. Huidig voorzitter Bartomeu kan zelf geen kandidaat meer zijn, maar de kandidaat die zijn steun krijgt, zal daar stemmen mee winnen. Maar Messi is in het verleden niet altijd even blij geweest met de beslissingen van Bartomeu en dat heeft hij soms ook openlijk gezegd." "Ik kan me dus wel inbeelden dat Messi wil afwachten. Hij wil kijken welk project er uit de bus komt, op korte en op lange termijn. Wie wordt de trainer? Gaat Xavi komen? Wat met Neymar? Krijgt Carles Puyol een zitje in het bestuur?" "Dit moeten we zien als een signaal van Messi. Hij wil niet vertrekken bij Barcelona, maar hij wil wel nog prijzen kunnen pakken. En hij wil laten voelen dat het op deze manier niet meer kan. Zijn beste jaren gaan stilaan voorbij en het is doodzonde dat de beste voetballer ter wereld niet vaker de Champions League gewonnen heeft. Er worden dit jaar waarschijnlijk geen prijzen gepakt. En daar gaat het over. Messi wil uitzicht op sportieve successen." "Barcelona komt van een heel hoge berg, een lang plateau met allemaal successen. En de laatste jaren is het minder. Het voetbal is minder spectaculair, het oogstrelende is er wat vanaf. Barcelona heeft niet meer hetzelfde aureool als de ploeg onder Pep Guardiola. En dat doet pijn bij Messi. Hij wil dat in zijn laatste goeie jaren nog terug bij Barcelona. En dat laat hij op deze manier blijken."

Barcelona heeft niet meer hetzelfde aureool als de ploeg onder Pep Guardiola. En dat doet pijn bij Messi

“Club en speler zijn gedoemd om elkaar nog paar jaar goed te verstaan”