Topschutter EK 2004 Milan Baros zegt het voetbal vaarwel

In 1998 begon Baros bij Banik Ostrava en nu rondt hij er ook zijn profcarrière af. Zijn club meldt op de site dat de Tsjech te veel hinder blijft ondervinden van zijn achillespees om er nog een seizoen bij te doen. Zondag neemt hij voor eigen publiek afscheid in het duel tegen Viktoria Pilsen.

Baros beleefde zijjn hoogdagen zo'n vijftien jaar geleden, ook al had hij vaak te kampen met blessureleed. Hij schopte het met Tsjechië tot de halve finales van het EK 2004 in Portugal. Hij werd ook topschutter van het toernooi met 5 goals. Een jaar later won hij de Champions League met Liverpool.

Na Liverpool verhuisde hij in 2005 naar Aston Villa, twee jaar later ging het naar Olympique Lyon, waarmee hij de landstitel in Frankrijk veroverde. Nadien volgden nog passages bij Portsmouth, Galatasaray, Antalyaspor, Mlada Boleslav en Slovan Liberec. Drie jaar geleden trok hij terug naar zijn geboortestad Ostrava.

In 2012 sloot hij zijn internationale carrière af na het EK in Polen en Oekraïne. Tsjechië haalde toen de laatste acht. In 92 interlands trof Baros 41 keer raak. Enkel voormalig Anderlecht- en Lokeren-spits Jan Koller doet beter met 55 doelpunten voor zijn vaderland.