Sneijder: "Als de knop omgaat, ben ik binnen drie maanden fit"

Wesley Sneijder nam een jaar geleden afscheid van het profvoetbal, maar misschien wordt de voormalige Nederlandse international wel verleid tot een terugkeer door de harde kern van FC Utrecht? Zij zochten de Nederlandse ex-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Inter op.

"Het raakte me zeker", vertelt Sneijder in de podcast The Gygs. "Ik ben momenteel niet fit. Logisch, als je anderhalf jaar niets hebt gedaan. Maar als de knop omgaat, ben ik binnen 2 tot 3 maanden fit."

"Het heeft me geraakt en dat kan me triggeren. Maar er komt meer bij kijken. Het is niet gewoon trainen en weer voetballen. Theoretisch zou het zeker kunnen, maar het is geen beslissing die je in 24 uur maakt. Ik moet er goed over nadenken. Ik doe ook andere dingen nu."