Reserverijder Stoffel Vandoorne blijft in hotelkamer tijdens openingsweekend Formule 1

De Grote Prijs van Oostenrijk trapt dit weekend het Formule 1-seizoen op gang. Ook Stoffel Vandoorne zit in de Alpen, maar op het circuit is hij voorlopig niet welkom. De Belgische reserverijder van Mercedes kijkt toe vanuit zijn hotelkamer.

Op zijn Instagram laat Vandoorne zien hoe het leven van een invaller eruit ziet tijdens een pandemie. "Ik ben gisteravond aangekomen in Oostenrijk. Ik zal in de buurt zijn, maar niet op het circuit zelf. Best raar", vindt de 28-jarige coureur, "maar op die manier schuwen we zo veel mogelijk het risico."

"Het team heeft me enkele computers bezorgd zodat ik alles van een afstand kan volgen. Ik kan de rijders horen en tijdens vergaderingen of briefings zal ik inbellen."

Als wereldkampioen Lewis Hamilton of zijn ploegmaat Valtteri Bottas niet kunnen racen, mag Vandoorne plaatsnemen in de oppermachtige Mercedes. Ook bij zijn ex-team McLaren en het kleinere Racing Point kunnen ze op de diensten van onze landgenoot rekenen.

"Natuurlijk wens ik niemand een virus toe. Laat ons met z'n allen gezond blijven", besluit Vandoorne vanuit zijn hotelkamer in Oostenrijk.