Red Flames volgen slipcursus: "Ik heb vroeger veel ongelukken gehad"

"Gisteren/donderdag konden we dan eindelijk voor de eerste keer een wedstrijdje spelen op training en dat deed deugd voor de speelsters, maar je zag dat het lang geleden was. Dat is ook normaal. Vier maanden geen wedstrijden, dat is uiteraard conditioneel zichtbaar", vertelde de bondscoach nog.

De volgende officiële wedstrijden voor de Flames zijn er in september. Dan speelt België tegen Roemenië en Zwitserland kwalificatiematchen voor het EK in 2022.

Hoe de gezondheidssituatie dan zal zijn, weten we niet, maar twee dagen voor de match zullen de speelsters getest worden. Bondscoach Serneels zat daarover samen met zijn medische staf.

"We zullen flexibel moeten zijn en onze selectie zo dicht bij een match misschien nog moeten aanpassen in het geval van een besmetting."