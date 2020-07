Oostende en Bergen staan op sterkste affiche ooit in Champions League basketbal

Oostende begint als landskampioen meteen in groepsfase. Bergen moet eerst de kwalificatieronde overleven om de poules te bereiken. De loting voor de kwalificaties en het reguliere seizoen vindt plaats op 15 juli.

Aan de vijfde editie van de Europese topcompetite nemen 44 teams uit 25 landen deel. Met 41 teams uit de top 8 van hun nationale competitie is het de sterkste line-up tot nu toe.

De start van de competitie is voorzien voor 15 september, met de eerste van twee kwalificatierondes. De groepsfase, met 32 ploegen, start op 13 oktober. In vier poules van acht teams stoot de top vier door naar de volgende ronde. De achtste en kwartfinales worden afgewerkt volgens een 'best of 3'. De overgebleven formaties bikkelen nadien in een Final Four om de eindzege.

Dit seizoen is nog geen winnaar bepaald door de coronacrisis. Daarom wordt een Final Eight afgewerkt tussen 30 oktober en 4 oktober. Oostende maakt nog altijd kans op een plekje bij de laatste acht.

In tegenstelling tot andere sporten is de Champions League niet het meest prestigieuze toernooi in de basketwereld. In de pikorde moet het de Euroleague en de EuroCup, waar Antwerp volgend seizoen zijn kans waagt, voorlaten. De Giants organiseerden in de jaargang 2018-2019 de Final Four van de Champions League en kaapten toen het brons weg.