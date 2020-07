Nederlands kampioenschap in de Alpen? "We overleggen met Zwitserland"

Veneberg: "Nederland is vlak landje"

Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman, Wout Poels, Bauke Mollema, Sam Oomen, Robert Gesink, Pieter Weening...

Nederland puilt bijna uit van de klimmers, maar een Nederlandse kampioen is er nog niet uit voortgekomen.

"Nederland is een relatief vlak landje. Daarom is er al een paar keer geopperd om het NK in de Alpen te organiseren", zegt Thorwald Veneberg, algemeen directeur bij de Nederlandse bond.



"Richard Plugge (manager van Jumbo-Visma) heeft dat idee dan nog eens gelanceerd. De Nederlandse bond heeft daarna contact opgenomen met Oostenrijk, maar zij zagen het niet zitten om samen te werken."

Zwitserland ziet er wel brood in. "We zijn aan het overleggen met Zwitserland. Het voorstel is om het Nederlandse en Zwitserse kampioenschap samen te organiseren. Met natuurlijk een Nederlandse en een Zwitserse kampioen."

Maar het is nog niet voor volgend jaar. "Als het zou doorgaan, zou het over enkele jaren plaatsvinden", zegt Veneberg.

"Het is wel belangrijk dat we de renners dan in Zwitserland krijgen op een manier die het milieu zo weinig belast."