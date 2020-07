Moeder van Tim Merlier organiseert morgen oefenkoers: "Hij mag ons verrassen"

Sep Vanmarcke, Tim Merlier, Otto Vergaerde en Jonas Rickaert zijn de grootste namen die morgen aan de start staan van de oefenkoers in Wortegem-Petegem.



Opvallend: de oefenkoers wordt georganiseerd door Heidi D'Hulst, de moeder van Tim Merlier.

"Wij hebben hier in Wortegem-Petegem al veel koersen georganiseerd. We zijn daarmee begonnen toen Tim nog maar 12 jaar was, maar deze is toch een "specialleke", lacht Heidi D'Hulst.

"Ik heb enorm veel steun gekregen van diverse plaatselijke verenigingen en de burgemeester. Aan de start en aankomst moet het publiek strikt beperkt blijven."

"Ik heb me wat op de hals gehaald, maar ik ben wel blij dat we het gedaan hebben. Mocht Tim Merlier hier zaterdag zegevieren dan zou het de eerste keer zijn dat hij wint in Wortegem-Petegem. Hij mag ons zaterdag verrassen."