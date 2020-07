Lena, het geheime wapen van Jos Spruyt: "Ik moest kunnen vliegen, hé"

Jos Spruyt (77) nam 8 keer deel aan de Tour en mocht 3 keer het zegegebaar maken. Daags voor elke ritzege had hij een bezoekje gekregen van zijn vrouw Lena en dat gaf hem blijkbaar vleugels.

"Ik moest haar toch een cadeau kunnen geven. Ik kon maar beter met bloemen naar huis komen", vertelt Spruyt.

"Dat we dan stiekem moesten afspreken? Enkele jongens moesten op de wacht staan. Of dat mijn geheime wapen was? Ja, want ik moest 's anderendaags kunnen vliegen, hé."

Spruyt droeg ook de gele trui, maar daar bestaat geen podiumfoto van. "Toenmalig commentator Fred De Bruyne zei me na de rit dat het niet gelukt was om het geel te pakken. Als een geslagen hond reed ik naar het hotel."

"Maar toen bleek dat ik het geel toch veroverd had. 's Morgens hebben ze me die trui dan overhandigd in het hotel."