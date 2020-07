Klopp en Guardiola wuiven mindere focus bij Liverpool weg: "We/ze wilden winnen"

City leek gisteravond scherper en hongeriger dan Liverpool in de eerste match van Liverpool na de titelviering van vorige week. De nummer 2 stond bij de rust al 3-0 voor, de nummer 1 leek minder intens te spelen dan normaal.

Liverpool had voor gister nog maar 1 competitieduel verloren, waarop sommige waarnemers suggereerden dat de eerste titel in 30 jaar en de bijhorende festiviteiten het spel van de kampioen hadden aangetast.

Maar Klopp wilde daar niet van horen: "Als je het verhaal van deze match in de richting wil voeren van dat wij niet gefocust waren, doe dat gerust. Maar ik zag een briljante houding van mijn team. Ik hield ervan. Ik zag jongens die vochten met al wat ze in zich hadden."

"Om eerlijk te zijn heeft dit niets te maken met vorige week. Dit doet pijn, zoals een nederlaag pijn doet. Wat ik wilde zien, was een team dat bereid was om te vechten tegen City, dat duidelijk iets te bewijzen had", analyseerde de Duitser.

"Als er één ploeg ter wereld is, die ons zo kan neerslaan, is het wellicht City. Maar we komen terug. We zullen wat dingen verbeteren en de wereld kan er anders uitzien, maar dat was in deze match niet zo." (lees voort onder foto)