Joos: "De Bruyne is dé totaalvoetballer, met 11 exemplaren win je het WK"

Na de glansprestatie van Kevin De Bruyne met Manchester City tegen kampioen Liverpool (4-0) werd de Rode Duivel overladen met superlatieven. "Of hij ooit beter was? Wel even goed, maar nooit beter", schat Joos.

"Vorige week tegen Chelsea was De Bruyne matig, maar dan pakt hij uit met een vrije trap waarvan je denkt: "Hoe is het mogelijk?". Dat was de enige match waarin hij niet boven het maaiveld uitstak. Sinds de coronabreak speelt hij de pannen van het dak."

"De Bruyne is een machine, een robot. Oranje vond in de jaren 70 het totaalvoetbal uit onder impuls van Cruijff. Iedereen functioneerde perfect binnen het team en dan kreeg je een monolithisch blok dat geweldig voetbal speelde. Wel, De Bruyne is dé totaalvoetballer."

"Stel dat je ploegen maakt met 11 dezelfde voetballers (of 10 met 1 keeper), dan wint FC De Bruyne de Wereldbeker. Hij zou bijvoorbeeld geen slechte rechtsachter zijn. Met 10 De Bruynes maak je een geweldig elftal. Dat zegt iets over zijn alomtegenwoordigheid op het veld, zijn kracht, zijn passing, zijn vista..."

"De Bruyne doet het er ook heel eenvoudig uitzien. Bij Messi denk je soms: dat zou ik niet kunnen. De Bruyne geeft veel ouders het gevoel: waarom zou "mijn Kevin" dat niet kunnen."