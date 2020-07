John Lelangue: "Of er iets aan de hand is bij Lotto-Soudal? Totaal niet"

Bekijk een verslag in Het Journaal:

"Vanaf 1 augustus is iedereen weer aan boord"

"We moesten wachten op de UCI-kalender, die tot 2 weken geleden nog veranderde. Ik kon ook niets aan hen vragen om te doen, want ze waren op technische werkloosheid gezet."

"Dat we tijdens de lockdown weinig contact met hen gehad hebben? Een videomoment elke 2, 3 of 4 weken, dat is een normale basis."

"Enkele contracten zijn al getekend"

Maar ook bij de renners zou er ontevredenheid zijn. Wielertransfers mogen pas op 1 augustus geofficialiseerd worden, maar voordien kan er natuurlijk wel al onderhandeld worden.

John Lelangue lijkt dat niet meteen van plan, waardoor veel van zijn renners op hun honger blijven zitten.

"Ik kan zeggen dat enkele contracten al getekend zijn", countert Lelangue meteen. "En ik heb contact met managers zoals in een normale periode."

"Ik had ook gezegd dat het weinig respectvol zou zijn om over nieuwe namen of verlengingen te communiceren tot de volledige staf weer aan het werk zou zijn."

"Iedereen begrijpt de situatie, de renners ook. Sommige renners hebben niet meer gekoerst sinds oktober vorig jaar en dan is het normaal dat we de eerste koersen zullen afwachten."

"We hebben 15 renners onder contract, inclusief onze leiders. We zoeken dus geen 20 renners. We hebben nog tijd, maar de onderhandelingen gaan goed."

Onder meer Thomas De Gendt is einde contract. "Ik heb een heel goed contact met hem en heb Thomas tijdens de lockdown enkele keren gezien in de service course. We hebben gesproken. Hij weet wat ik denk en we delen die visie."