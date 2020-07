Evenepoel hervat in de Ronde van Burgos: "Geweldige herinneringen aan Spanje"

Remco Evenepoel mikt dit najaar op de Ronde van Italië, maar de Ronde van Burgos wordt zijn eerste test van de tweede helft van het seizoen.

Evenepoel vertrok vanochtend naar Italië, waar hij met zijn maats van Deceuninck-Quick Step een stage van zo'n 3 weken zal houden. Daarna trekt het toptalent naar Burgos, waar er met de Picon Blanco en de Lagunas de Neila aankomsten bergop zijn.

"5 maanden zonder koers, dat is een lange periode", vertelt Evenepoel. "Deze situatie is nieuw voor iedereen en we zijn nieuwsgierig om te zien waar we staan na deze periode."

"We zullen ontdekken hoe ons lichaam reageert op deze eerste koersdagen, op de hitte en op het lastige parcours. Maar ik ben er zeker van dat de motivatie aanwezig is."

"Ik heb geweldige herinneringen aan Spanje, waar ik vorig jaar de Clasica San Sebastian won. Ik kan niet wachten om weer een rugnummer op te spelden."

Evenepoel wordt in Spanje gesteund door klimtalenten Andrea Bagioli en Joao Almeida. Deceuninck-Quick Step rekent ook op sprinter Sam Bennett, die wordt omringd door Yves Lampaert, Michael Morkov en Shane Archbold.