Enfant terrible Vranjes en Vanden Borre trainen gewoon mee bij RSCA

Anderlecht haalde Vranjes in de zomer van 2018 bij AEK met een contract van 4 jaar. Na heel wat extrasportieve incidenten (o.a. hooligans steunen, controversiële tattoo, stalking en doodsbedreigingen van Servische zangeres) verwees Anderlecht hem vorig voorjaar naar de B-kern en begeleidde hem naar de uitgang.

Het seizoen 2019-2020 speelde Vranjes op huurbasis bij zijn ex-club AEK, waar hij ook van zich liet spreken, maar dat contract liep enkele dagen geleden ten einde. Dus dook hij gisteren weer op. Heeft de verdediger dan toch nog een toekomst bij Anderlecht?

CEO Karel Van Eetvelt geeft wat uitleg: "Net zoals alle andere spelers die onder contract staan bij Anderlecht en die geen verplichtingen meer hebben bij de club waaraan ze zijn uitgeleend, wordt Vranjes gewoon op de club verwacht."

"Vranjes kan nog een waarde hebben bij Anderlecht of bij een andere club. Daarom traint hij gewoon mee met de eerste ploeg. Intern hebben we een idee over onze sportieve plannen met Vranjes, maar die delen we nog niet met de media."