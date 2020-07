Dag na niet-selectie traint Eden Hazard gewoon mee met Real Madrid

Eden Hazard ging begin maart onder het mes in Texas voor een probleem aan zijn rechterenkel. De aanvaller zou op tijd klaar zijn voor het EK, maar de coronacrisis heeft hem meer tijd gegeven om te revalideren.

En maar goed ook. Zonder pandemie hadden vandaag de kwartfinales van het EK op het programma gestaan, maar Hazard ontbrak gisteren nog in de selectie van Real Madrid. "We moeten geduld hebben, hij is lang uit geweest door een hardnekkige blessure", zei coach Zinedine Zidane.

Hazard trainde vandaag weer mee met de groep. Het is afwachten of Zidane hem wel selecteert voor het competitieduel van zondag tegen Athletic Bilbao.