BBC-analist: "No-brainer: Manchester City moet Vertonghen overnemen"

Manchester City werd door de financiële waakhond van de UEFA twee seizoenen geschorst voor inbreuken op de Financial Fair Play-regels. Over twee weken spreekt het Internationaal Sporttribunaal (TAS) zich uit over de zaak in beroep.

Bij een effectieve uitsluiting zou Manchester City meer dan honderd miljoen euro per jaar mislopen en zouden er enkele spelers willen vertrekken. "Als het misloopt, zijn de handen van Manchester City gebonden. Je moet spelers naar je club kunnen trekken", zegt Jenas, zelf ex-speler van onder meer Newcastle en Tottenham.

"Een van de grote transferdoelwitten moet Jan Vertonghen zijn", zegt hij. "Dat is een no-brainer. Vertonghen is een centrale verdediger, is een topper en is bovendien gratis."

"Je mag niet vergeten dat Vertonghen bij Tottenham al enkele seizoenen wisselt tussen de bank en de basis. Hij is niet gelukkig bij de club en dat beïnvloedt zijn mentaliteit op training. Steek hem in het team van Guardiola, dat domineert in balbezit en hij kan een meerwaarde zijn met zijn kwaliteiten."

"Ik schuif Vertonghen ook niet naar voor als vervanger voor Aymeric Laporte, maar wel als een back-up. Als je niet te diep in de buidel wil tasten, dan is Vertonghen de oplossing. Manchester City moet slim zijn."