Bayern München maakt de komst van Leroy Sané officieel

Sané speelde dit seizoen nog maar 11 competitieminuten voor het team van Guardiola en De Bruyne, nadat hij vorige zomer in de Engelse Supercup zijn kruisbanden van zijn rechterknie had afgescheurd.



Pas op 22 juni maakte de Duitse international zijn rentree in het slot van de 5-0 tegen Burnley.

Als zoon van een Senegalese voetbalinternational en een Duitse olympische turnster debuteerde de aalvlugge Sané in 2014 als prof bij Schalke. In 2016 tekende hij voor 5 jaar bij City tot 2021.

Vorige zomer al klonk de lokroep van de heimat en was er bijna een deal met Bayern. Zijn zware blessure gooide roet in het eten. Vorige maand legde Sané een contractvoorstel van City naast zich neer, nu zou hij Bayern niet meer laten schieten.

"Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaginge en kan bijna niet wachten om met het team te trainen", glunderde Sané op de website van Bayern. "Bayern is een topteam met grote doelen. Die doelen passen bij mij."

"Hansi Flick (de coach van Bayern, red) ken ik nog van de nationale belofteploeg, we hebben een zeer goeie relatie. Ik wil met Bayern zo veel mogelijk trofeeën winnnen. Helemaal bovenaan staat de Champions League."