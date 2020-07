Zorgt luchtzuiveringssysteem in Ghelamco Arena voor vals gevoel van veiligheid?

Om zijn fans met een gerust(er) hart naar de Ghelamco Arena te laten afzakken, installeerde AA Gent een luchtzuiveringssysteem. Christophe Fonteyne van leverancier Polvo geeft in De Wereld Vandaag een extra woordje uitleg.

"De lucht in het ventilatiesysteem wordt verrijkt met negatieve en positieve ionen, die alle onzuiverheden in een ruimte aanpakken, zoals schimmels, bacterieën, fijn stof en ook virussen."

Virussen? Dus ook corona? "De kans op besmetting is met dit systeem kleiner, maar het is niet zo dat er geen enkele kans meer is. Druppels kunnen we niet aanpakken, maar het heeft wel invloed op de overgang tussen vloeibaar en damp, de zogenoemde aerosolen."