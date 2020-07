Teambaas Mercedes: "F1 moet lessen trekken uit debacle Adria Tour"

De Adria Tour, die Novak Djokovic had georganiseerd, nam het niet zo nauw met de hygiënevoorschriften. Het evenement werd afgelast toen verschillende spelers, waaronder Djokovic zelf, positief testten op het coronavirus.

Mercedes-baas Toto Wolff wil dergelijk scenario absoluut vermijden. "De hele Formule 1 is zich zeker bewust van zijn verantwoordelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat de regels hier heel ernstig worden genomen", zegt Wolff.

Komend weekend zullen de tribunes rond de Red Bull Ring in Spielberg leeg blijven. Toch zullen er rond het circuit zo'n 3.000 mensen aan het werk zijn. Voor iedereen gelden strenge regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

"Onze ploeg heeft zoals alle andere een eigen hotel, waarin alleen wij verblijven. De teamleden zullen zich met de bus verplaatsen en blijven in hun eigen bubbel", onderstreept Wolff.

Zelf heeft hij een camper vlak bij het circuit, net als rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Net zoals in het voetbal zijn ook in de Formule 1 de inkomsten uit tv-rechten en sponsoring heel belangrijk. De herstart van de competitie moet voorkomen dat teams financieel kopje onder gaan.

"Elke ploeg heeft momenteel te kampen met een groot omzetverlies", legt Wolff uit. "Bij vele kleinere teams gaat het om overleven. Het is aan ons om samen te werken. De Formule 1 is het belangrijkste motorsportplatform ter wereld. Voor constructeurs blijven we interessant", besluit de Oostenrijker.